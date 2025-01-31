التهم 10 مراكب إلى الآن.. الاستعانة بلوادر لاقتحام كتل النيران بحريق السويس (فيديو وصور)

آلاف المصريين يتوجهون إلى رفح دعمًا للدولة ورفض تهجير الفلسطينيين (صور)

السويس - حسام الدين أحمد:

استعانت الحماية المدنية في السويس بلوادر لاقتحام كتل النيران التي اشتعلت في موقع قزق لبناء وصيانة السفن بمنطقة عتاقة، والتهمت عددًا من مراكب صيد ولنشات سياحية، ارتفع عددها إلى 10.

وكانت مديرية أمن السويس قد تلقت بلاغًا بالحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق. وباشرت فرق الإطفاء عملها للحد من انتشار النيران إلى المناطق المجاورة.

وتواصل فرق الحماية المدنية والأمن الصناعي بشركات البترول للسيطرة على الحريق، الذي أدى إلى إصابة شخص واحد، تم إنقاذه بموقع الحادث.

تم تحرير محضر بالحادث، تمهيدًا لانتقال النيابة العامة للوقوف على أسباب الحريق.

اقرأ أيضًا:

التهم 6 مراكب.. الصور الأولى لحريق السويس

مصاب وتفحم 6 مراكب في حريق ضخم بمنطقة بناء سفن في السويس (فيديو)