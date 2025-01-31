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التهم 6 مراكب.. الصور الأولى لحريق السويس

04:48 ص الجمعة 31 يناير 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    حريق السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق السويس
  • عرض 9 صورة
    حريق السويس
  • عرض 9 صورة
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    حريق السويس
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السويس - حسام الدين أحمد:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى من موقع الحريق الضخم الذي اندلع في منطقة قزق بناء السفن بحي عتاقة في محافظة السويس، حيث أسفر الحادث عن إصابة شخص واحد على الأقل وتفحم 6 مراكب.

تلقت مديرية أمن السويس بلاغًا بالحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، حيث تم الدفع بـ 12 سيارة إطفاء وسيارات إسعاف إلى موقع الحريق.

وتواصل فرق الإطفاء محاولاتها للسيطرة على ألسنة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة.

وحرر محضر بالحادث، تمهيدًا لانتقال النيابة للوقوف على أسباب الحريق.

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حريق السويس حريق بمنطقة بناء سفن في عتاقة حادث السويس اشتعال 6 مراكب في السويس
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