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مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم دراجة بعربة كارو بالقليوبية

11:58 م الخميس 30 يناير 2025

إسعاف أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقي شخص مصرعه، وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين دراجة بخارية وعربة كارو على طريق خط 12 "بنها – القناطر الخيرية" باتجاه بلتان، دائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت الشرطة إلى الموقع، حيث تبين مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى مستشفى التأمين الصحي ببنها لتلقي العلاج.

حرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بدفن الجثمان عقب استيفاء الإجراءات القانونية، مع استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث.

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مصرع شخص وإصابة اثنين تصادم دراجة بعربة كارو محافظة القليوبية حادث تصادم مستشفى التأمين الصحي ببنها
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