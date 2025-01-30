إصابة 5 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب خمسة أشخاص من أسرة واحدة، اليوم الخميس، إثر انقلاب سيارة ملاكي عند مدخل طريق "بني سويف - الزعفرانة" الجديد.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة بالحادث، فتم توجيه سيارات الإسعاف إلى الموقع، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتبين أن المصابين هم "محمد.م.ع" (38 عامًا) مرشد سياحي، وزوجته "لمياء.أ.ح" (32 عامًا)، وأطفالهما "مرام" (9 أعوام)، و"مروان" (11 عامًا)، و"ميرال" (4 أعوام)، حيث تعرضوا لإصابات وكدمات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي، وحرر محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.