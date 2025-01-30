100 عارض وأنشطة متنوعة.. انطلاق مهرجان ليالي الشباب بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم الخميس، انطلاق فعاليات مهرجان ليالي الشباب بمنطقة قلعة قايتباي ونادي الصيد، والذي يتضمن أنشطة فنية واجتماعية متنوعة.

وقالت الشريف في تصريح صحفي، إن المهرجان الذي تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يتضمن أنشطة رياضية، فنية، ثقافية، وترفيهية، ويهدف إلى توسيع قاعدة المشاركين ورفع مستوى اللياقة البدنية، من خلال تنفيذ الأنشطة في مناطق متعددة مثل الميادين والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضافت أن فعاليات المهرجان تتضمن تنظيم احتفالية فنية ومعرضا لمنتجات أندية الفتاة والمرأة، بمشاركة 100 عارض، يعرضون منتجات متنوعة تشمل "الراتان، الجلود، الديكوباج، الشموع، المكرمية، الخشب، الستان، الإيموجي، الكورشيه، الورود، والخيش".

وأشارت إلى أن برنامج الفعاليات التي تقام تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الإسكندرية؛ يتضمن أيضا عروضا استعراضية من الفنون الشعبية وعروضا فنية لفرق طلائع الفن التعبيري بمشاركة فرق مراكز شباب سموحة والحريّة.

وثمنت وكيل وزارة الشباب والرياضة مشاركة 100 عارض وعارضة في المعرض المقام بنادي الصيد، مشيرةً إلى أهمية أنشطة أندية الفتاة والمرأة في التمكين الاقتصادي الذي يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

كما أشارت إلى استمرار الأنشطة الرياضية كل يوم جمعة المقام بمنطقة سبورتنج، بما في ذلك ألعاب رباضات الراكت، الجري، المشي، وغيرها من الأنشطة التي من المقرر تنظيمها في أنحاء مختلفة في الإسكندرية.