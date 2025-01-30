انهيار منزلين بقرية العتامنة في أسيوط دون خسائر بشرية

أسيوط - محمود عجمي:

انهار مساء اليوم الخميس منزلان مكونان من طابقين بقرية العتامنة، التابعة لمركز منفلوط في أسيوط، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والإسعاف وقوات الحماية المدنية إلى موقع الانهيار.

وتبين أن المنزلين، المملوكين لعبده مرسي حسين ونتعي أحمد إبراهيم، كانا مشيدين من الطوب اللبن وأسقُفهما من جريد النخل، وكانا خاليين من السكان وقت وقوع الحادث.

فرضت قوات الحماية المدنية طوقًا أمنيًا بمحيط المنزلين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق في أسباب الانهيار.