استعدادات مكثفة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني بالفيوم

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الفيوم - حسين فتحي:

كثّفت مديرية التربية والتعليم بالفيوم استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام 2024/2025، حيث شدد الدكتور خالد قبيصي، وكيل الوزارة، على ضرورة إنهاء أعمال الصيانة والتجهيزات داخل المدارس لضمان بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

وأكد قبيصي أهمية طلاء الفصول الدراسية، والاهتمام بتجميل المساحات الخضراء وزيادة الأشجار داخل المدارس، بما يوفر بيئة صحية وجاذبة للطلاب. كما شدد على تسليم جميع الكتب الدراسية للطلاب في اليوم الأول من الفصل الدراسي الثاني، مع توزيع الجداول الدراسية وتحديد خطط توزيع المناهج لضمان انتظام العملية التعليمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة عبر موقع الوزارة، واستكمال تسجيل استمارات امتحانات الشهادة الثانوية لعام 2025، مؤكداً على رفع علم مصر بجميع المنشآت التعليمية في أماكن بارزة تعزيزاً للهوية الوطنية.

كما طالب قبيصي مسؤولي الإدارات التعليمية بوضع خطة متابعة دقيقة لضمان انتظام الدراسة، والتأكد من التزام المعلمين والطلاب بالقواعد المنظمة للعملية التعليمية، إلى جانب تفعيل الأنشطة التربوية والرياضية لتنمية مهارات الطلاب.

جاء ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التربية والتعليم بمسؤولي التعليم العام والإدارات التعليمية بالمحافظة، اليوم الخميس.