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محافظ أسوان يؤكد دعمه لنادي أسوان الرياضي للعودة إلى الدوري الممتاز

07:38 م الخميس 30 يناير 2025
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  • عرض 6 صورة
    جولة اللواء إسماعيل كمال بنادي أسوان الرياضي
  • عرض 6 صورة
    جولة اللواء إسماعيل كمال بنادي أسوان الرياضي
  • عرض 6 صورة
    جولة اللواء إسماعيل كمال بنادي أسوان الرياضي
  • عرض 6 صورة
    جولة اللواء إسماعيل كمال بنادي أسوان الرياضي
  • عرض 6 صورة
    جولة اللواء إسماعيل كمال بنادي أسوان الرياضي
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أسوان - إيهاب عمران:

أكد اللواء د. إسماعيل كمال، محافظ أسوان، دعمه الكامل لنادي أسوان الرياضي، مشدداً على أهمية تكاتف الجهود لتمكين الفريق الأول لكرة القدم من العودة إلى الدوري الممتاز.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للأنشطة المتنوعة بالنادي، برفقة المهندس عمرو لاشين، نائب المحافظ، حيث استقبلهما أعضاء مجلس الإدارة برئاسة المستشار الشافعي صالح، الذي أعرب عن تقديره لجهود المحافظ في دعم مسيرة التنمية والرياضة بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى الدور المحوري الذي يلعبه نادي أسوان باعتباره أحد أكبر الأندية الشعبية في الصعيد، ليس فقط في المجال الرياضي، وإنما أيضاً في تقديم الخدمات الشبابية والاجتماعية والترفيهية لأبناء المحافظة.

وفي ختام الزيارة، أهدى مجلس إدارة النادي درع النادي للمحافظ ونائبه، تقديراً لدعمهما المتواصل لمسيرة النادي الكروية والمجتمعية.

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نادي أسوان الرياضي محافظ أسوان يدعم نادي أسوان الرياضي دعم نادي أسوان للعودة إلى الدوري الممتاز اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان
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