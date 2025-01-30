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محافظ المنيا يتفقد أراض غير مستغلة في مطاي (صور)

06:50 م الخميس 30 يناير 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    أراض غير مستغلة في مطاي
  • عرض 10 صورة
    WhatsApp Image 2025-01-30 at 2.52.04 PM (8)
  • عرض 10 صورة
    محافظ المنيا يتفقد أراض غير مستغلة في مطاي
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المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، عددًا من الأراضي غير المستغلة بمدينة مطاي، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية.

تهدف هذه الزيارة إلى الوقوف على سبل الاستفادة المثلى من هذه الأراضي بما يخدم المواطنين ويعزز من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المحافظة.

ووجه المحافظ بدراسة إمكانيات استغلال هذه الأراضي لإقامة مشروعات تنموية متنوعة، مثل بناء مدارس أو تنفيذ مشاريع استثمارية، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأكد على ضرورة تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الأراضي بما يتوافق مع الأهداف التنموية للمحافظة.

وشدد كدواني على أن الاستغلال الأمثل للأراضي غير المستغلة يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أهمية تيسير الإجراءات وتذليل العقبات لجذب الاستثمارات وتعزيز جهود التنمية.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندسة هويده الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، إلى جانب مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا الأراضي غير المستغلة مدينة مطاي الأراضي غير المستغلة في مطاي
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