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ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (صور)

06:01 م الخميس 30 يناير 2025
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  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (1)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (10)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (8)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (6)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (4)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (3)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (2)
  • عرض 11 صورة
    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (7)
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    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (5)
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    ضبط 2.5 طن فسيخ فاسد في أسوان (11)
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أسوان - إيهاب عمران

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في أسوان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومديريتي التموين والطب البيطري، حملة تفتيشية موسعة على الأسواق والمحال التجارية لضبط المخالفات والمواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.

وأسفرت الحملة عن ضبط 2.5 طن من الفسيخ الفاسد داخل مخزن تابع لأحد المحال بالمنطقة الصناعية في مدينة أسوان. وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير إدارة الطب الوقائي، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيدًا لعرضها على النيابة المختصة.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الجهات المعنية لضمان سلامة الأغذية المقدمة للمستهلكين، والتصدي لأي تجاوزات تهدد الصحة العامة.

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مديرية الصحة في أسوان جهاز حماية المستهلك فسيخ فاسد أسوان
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