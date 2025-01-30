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حملة تفتيشية لضبط المخالفات البيئية في مدينة المستقبل بالإسماعيلية

05:55 م الخميس 30 يناير 2025

حملة تفتيشية لضبط المخالفات البيئية

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الإسماعيلية - أميرة يوسف:

نفذت إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية حملة تفتيشية موسعة في مدينة المستقبل، استهدفت محال غسيل السيارات، والمطاعم، والمخابز، والورش، لمراجعة التزامها بالاشتراطات البيئية.

وأوضحت مروة الخولي، مدير إدارة شؤون البيئة بالمحافظة، أن الحملة نُفذت بالتعاون مع لجنة خدمات المستقبل ووحدة التدخل السريع، وتم خلالها توجيه أصحاب المحال بضرورة استخراج التراخيص اللازمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

كما شملت الحملة توعية المواطنين بمخاطر الممارسات الخاطئة، مثل غسيل السيارات في الطرق العامة دون مصارف مخصصة، وأهمية التزام الأنشطة التجارية بالمعايير البيئية.

وتأتي هذه الحملة ضمن جهود المحافظة لتعزيز الوعي البيئي، وتشديد الرقابة على الأنشطة التجارية، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

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حملة تفتيشية ضبط المخالفات البيئية مدينة المستقبل بالإسماعيلية شؤون البيئة بمحافظة الإسماعيلية
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