مستجدات التحقيق مع سائق شرم الشيخ المتحرش بسائحة.. ما ذكرته التحاليل الطبية

جنوب سيناء - رضا السيد:

أثبتت التحاليل الطبية التي أُجريت للمتهم بالتحرش بإحدى السائحات الصينية في مدينة شرم الشيخ تعاطيه للمواد المخدرة، وذلك خلال التحقيقات التي تُجرى حاليًا في القضية.

وكانت جهات التحقيق في جنوب سيناء قد قررت أمس حبس المتهم، الذي يعمل سائق تاكسي في المدينة، لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. ومن المتوقع أن يتم التجديد له في المدة المحددة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر السائق وهو يطلب من السائحة الصينية الذهاب معه إلى المنزل باستخدام تطبيق الترجمة على هاتفه المحمول. وعندما رفضت السائحة طلبه، حاول التحرش بها ولمس أجزاء من جسدها، إلا أنها تصدت له وقامت بتسجيل الواقعة بالكامل.

وقد أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة على صفحات شرم الشيخ وجنوب سيناء، حيث طالبوا الأجهزة الأمنية بالتدخل السريع لمحاسبة المتهم وحماية سمعة المدينة السياحية العالمية.

وبمجرد وصول الفيديو إلى الجهات الأمنية، تحركت على الفور، وتم تحديد هوية المتهم واعتقاله. وتم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.