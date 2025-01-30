أسوان في الشتاء.. سحر بلاد الذهب يجذب السياح والفنادق كاملة العدد

أسوان – إيهاب عمران:

تتميز مصر بوجود العديد من المحافظات السياحية الجذابة، سواء للمصريين أو الأجانب، ومن أبرز هذه المحافظات الأقصر وأسوان، اللتان تشهدان إقبالًا كبيرًا من السياح المصريين خلال إجازة منتصف العام، خاصة من طلاب الجامعات والمدارس بالإضافة إلى رحلات قطار الشباب.

"فنادق أسوان ترفع شعار كامل العدد"، بهذه العبارة بدأ عبد الهادي محمد رئيس غرفة شركات السياحة حديثه لـ مصراوى، قائلا إن جميع الفنادق والموتيلات الأقل من 4 نجوم كاملة العدد خلال إجازة منتصف العام، والتي بدأت يوم 25 يناير وتستمر حتى 6 فبراير القادم.

وأضاف محمد أن الفنادق ذات الأربع والخمس نجوم سجلت نسبة إشغال بلغت 80% حتى يوم الخميس، مع توقعات بارتفاع النسبة إلى 95% مع اقتراب احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني يومي 21 و22 فبراير، وهو الحدث الذي يجذب آلاف الزائرين سنوياً.

من جانب آخر، شهدت معابد ومتاحف أسوان المفتوحة للزيارة زيادة ملحوظة في أعداد الزائرين، خاصة من طلاب الجامعات والمدارس.

وأكد أحمد عبد الظاهر، مدير آثار أسوان، أن معابد فيلة وأبو سمبل استقبلت أعداداً كبيرة من الزوار المصريين، مشيراً إلى أن منطقة آثار أسوان توفر مفتشي آثار لمرافقة الرحلات الطلابية وتقديم شرح وافٍ عن المواقع الأثرية وتاريخها، وذلك لنشر الوعي الأثري بين الطلاب وأسرهم.

وفي السياق ذاته، لاحظ محمد حسين، صاحب محل عطارة بشارع السوق السياحي، انتعاشاً كبيراً في الحركة التجارية خلال الإجازة، حيث يحرص الزوار على شراء التوابل المميزة مثل الكركديه والسوداني، بالإضافة إلى الفسيخ الأسواني، كهدايا تذكارية للأصدقاء والأقارب.