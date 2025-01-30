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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية

04:53 م الخميس 30 يناير 2025
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    الفريق أحمد خالد
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    الفريق أحمد خالد
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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

اعتمد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، منذ قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمحافظة للفصل الدراسي الأول لعام 2024/2025 بنسبة نجاح بلغت84.2%.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 112996 طالباً وطالبة، فيما بلغ إجمالي عدد الحاصلين على 50% فأكثر 95155 طالب وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنياً لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، كما قدم الشكر لأولياء الأمور على مجهوداتهم المبذولة ومساهمتهم في نجاح أبنائهم وتقديرهم لأهمية العلم، مطالباً الطلاب الناجحين بالحفاظ على هذا النجاح.

ومن جانبه؛ قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، أنه جرى رفع النتيجة على الموقع

وأوضح أبوزيد أن التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية سيبدأ التقديم لها اعتباراً من يوم الثلاثاء المقبل وتستمر لمدة 15 يوما.

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس من خلال الضغط (هـــنـــا)

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نتيجة الشهادة الإعدادية الشهادة الإعدادية الإسكندرية أحمد خالد
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ظهرت الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة الإسكندرية