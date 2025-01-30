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تعرف على موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

04:29 م الخميس 30 يناير 2025

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الإسكندرية - محمد عامر:

قال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إنَّ التظلمات من نتيجة الشهادة الإعدادية تبدأ اعتبارًا من يوم الثلاثاء الموافق 4 فبراير المقبل.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أنه يحق لولي الأمر التظلم من نتيجة صفوف النقل بالمدارس على مدار خمسة عشر يومًـا وفق القرارات الوزارية المنظمة.

كان الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، اعتمد منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة الدراسي لعام 2024/2025 بلغت 84,2 %.

وبلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 113883 طالب وطالبة، وبلغ عدد الحضور 112996 طالباً وطالبة، أما إجمالي عدد الحاصلين على 50%، فأكثر بلغ 95155 طالب وطالبة.

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عربي أبو زيد نتيجة الشهادة الإعدادية الإسكندرية
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