بتكلفة 500 مليون جنيه.. محافظ المنيا يتفقد الأعمال الإنشائية بمستشفى مطاي المركزي

المنيا - جمال محمد:

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة الأعمال الإنشائية بمستشفى مطاي المركزي، للوقوف على معدلات التنفيذ ودراسة الاحتياجات اللازمة لاستكمال المشروع وفقًا للخطة الزمنية المحددة، بهدف سرعة دخوله الخدمة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير قطاع الصحة، خاصة في محافظات الصعيد.

وخلال الجولة، استمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أقسام المستشفى التي تصل تكلفتها إلى 500 مليون جنيه، وتضم 135 سريرًا داخليًا، و33 حضّانة، و33 ماكينة غسيل كلوي، و20 سرير عناية مركزة، و15 عيادة خارجية، و3 غرف عمليات، وصيدلية مركزية، والعيادات الخارجية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنشآت الصحية وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتأتى أعمال التطوير تزامنًا مع انضمام محافظة المنيا للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، بهدف توفير رعاية صحية متطورة، وفق أعلى المعايير، مشدداً على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مع تكثيف الجهود لإنجاز المشروع بأعلى مستويات الجودة لدعم المنظومة الصحية بالمحافظة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور محمد عبد الحكيم، وكيل وزارة الصحة، والمهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.