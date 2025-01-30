"احصل عليها الآن".. نتيجة الشهادة الإعدادية فى الإسكندرية بالاسم ورقم الجلوس

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

ظهرت نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول 2024- 2025 بالإسكندرية، بعد اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

كان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدًا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

ولفت إلى أن متوسط نسبة النجاح في العينة العشوائية بشكل عام بلغ 90 %، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، واللغة الإنجليزية 90 %، والرياضيات في العينة نسبة 88.5 %، ومادة العلوم 95 %، وبلغت العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية 89.3 %.

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