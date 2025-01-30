تحرير 40 محضرا لمخابز مخالفة في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، حملة تموينية، تمكنت من تحرير 40 محضر إثبات حالة، خلال حملات تفتيشية على المخابز البلدية المخالفة بمركز ومدينة بلبيس.

وواصلت الحملة أعمالها بالاشتراك مع مفتشي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالجيزة ومديرية الطب البيطري بالشرقية والإدارة البيطرية ببلبيس تحرير محضر رقم 1240 جنح مركز بلبيس بناحية الزوامل لصاحب مجزر غير مرخص لتصنيع وتعبئة المنتجات الحيوانية "دواجن ورومي وستربس دواجن مصنع"، ويقوم بتعبئتها في أكياس خاصة بمجازر أخرى مرخصة.

وجرى التحفظ على كمية قدرها 1281 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك، وذلك لوجود بعض التغيرات في الخواص الطبيعية وتهتك بالأنسجة ووجود كدمات وتجمعات دموية والمضبوطات.