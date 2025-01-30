بدء إصلاح الأسفلت بالكيلو 3 بمحور التعمير بالإسكندرية.. والمحافظة: لن يؤثر على المرور- صور

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، عن البدء في إعادة إصلاح وكشط طبقة الأسفلت بالكيلو 3 بمنطقة كوبري النوبارية بشاير الخير بمحور التعمير، في الاتجاه القادم من الإسكندرية اتجاه العروبة.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، فإن أعمال الإصلاح ستجري اعتبارًا من غد الجمعة ولمدة أسبوع، على أن تكون الأعمال يوميا من الساعة 7 صباحًا حتى 6 مساءً.

وأشارت المحافظة إلى أن أعمال الصيانة تأتي في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين تنفيذا لتكليفات الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مؤكدة أنها لن تؤثر على إيقاف الحركة المرورية بالطريق.