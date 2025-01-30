بعد ظهورها فى الجيزة والوادي الجديد.. موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

كشف الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن أعمال تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب وطالبات الشهادة الإعدادية ما زالت مستمرة ولم تنتهي.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الخميس، أنه من المقرر إعلان النتيجة فى محافظة سوهاج نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، إلى أنه بعد انتهاء أعمال التصحيح ستبدأ أعمال الرصد والتي ستكون الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن، عدد طلاب الشهادة الإعدادية بسوهاج بلغوا 93 ألف و666 طالب وطالبة، أدوا الامتحانات أمام 483 لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

وكان المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اعتمد مساء أمس الأربعاء، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (الشهادة الإعدادية) للفصل الدراسى الأول للعام 2024- 2025، وذلك بنسبة نجاح بلغت 85.90%.

كما اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم الخميس، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ بنسبة نجاح بلغت ٩٣.٩%، حيث تقدم للامتحانات ٥١٥٠ طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية العامة، نجح منهم ٤٨٢٢ طالبا وتغيب ١٣ طالبا، فيما حصل على الدرجة النهائية ٣٠ طالبا، وبلغت نسبة حضور ونجاح الإعدادي المهني والمكفوفين ١٠٠%.