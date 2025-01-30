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برقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

02:55 م الخميس 30 يناير 2025

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، عن إعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية، بعد قليل، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية يجري إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية عبر الرابط التالي هنا

كان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدًا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

وأِشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إلى أن العينات العشوائية لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية جاءت مبشرة جدا بنسب مرتفعة في جميع الإدارات.

ولفت، إلى أن متوسط نسبة النجاح في العينة العشوائية بشكل عام بلغ 90 %، حيث بلغت نسبة مادة اللغة العربية 94 %، واللغة الإنجليزية 90 %، والرياضيات في العينة نسبة 88.5 %، ومادة العلوم 95 %، وبلغت العينة العشوائية لمادة الدراسات الاجتماعية 89.3 %.

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رابط إعلان النتيجة

هنا

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