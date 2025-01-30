بتخفيضات تزيد على 30%.. محافظ المنيا يفتتح سوق اليوم الواحد بمطاي -صور

المنيا - جمال محمد :

افتتح اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، سوق اليوم الواحد بشارع زمزم بحي جنوب مدينة مطاي، بالتعاون مع الغرفة التجارية ومديرية التموين، في إطار مبادرة "بداية" لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة، واستكمالًا لسلسلة افتتاحات أسواق اليوم الواحد التي يتم تنفيذها بجميع مراكز المحافظة.

وشهد السوق إقبالًا كثيفًا من المواطنين للاستفادة من التخفيضات التي تزيد على 30% على السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وخلال جولته أكد محافظ المنيا أن هذه الأسواق تأتي ضمن جهود المحافظة للقضاء على الأسواق العشوائية، وتوفير منافذ حضارية تضمن للمواطنين الحصول على سلع ذات جودة عالية بأسعار مناسبة، كما أوضح أنه يجري حاليًا الاستعداد لمعارض “أهلاً رمضان”، والتي ستوفر المزيد من السلع بأسعار تنافسية خلال الفترة المقبلة.

وأشار المحافظ إلى أن التوسع في افتتاح أسواق اليوم الواحد يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بزيادة المعروض من السلع، وضبط الأسعار، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مما يسهم بشكل مباشر في تحقيق التوازن بالسوق المحلي، مشددًا على ضرورة استمرارية هذه الأسواق وتوفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة.

كما أكد المحافظ أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة المنافذ التموينية والتجارية ، لتوفير كميات كافية من السلع الأساسية، وضبط الأسعار، وتهدف أسواق اليوم الواحد إلى تحقيق استقرار في الأسعار، وتقليل الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف النهائية للسلع، كما تسهم هذه الأسواق في تعزيز المنافسة، وتشجيع التجار على تقديم أفضل الأسعار والجودة للمستهلكين.

كما التقى محافظ المنيا بعدد من المواطنين واستمع إلى مطالبهم، موجهًا بتقديم المساعدات اللازمة لهم، ومؤكدًا أن خدمة المواطن وتلبية احتياجاته تأتي في مقدمة أولويات المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته المهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين، والمهندسة هويدة الشافعي، رئيس مركز ومدينة مطاي، ومسؤولو التفتيش المالي والإداري بالمحافظة .