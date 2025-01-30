دورة تدريبية على تطبيق التحول الرقمي في الزراعة بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت

نفذت مديرية الزراعة بقيادة المهندس عماد محمد جنجن وكيل الوزارة بالتعاون مع كلية الزراعة بالزقازيق، وبالتنسيق مع الدكتور خالد وهدان عميد الكلية، الدكتور أحمد شاكر وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتنفيذ دورة تدريبية عن التحول الرقمي في مجال الزراعة، حاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم الخولي أستاذ الإرشاد الزراعى بقسم الاقتصاد المنزلي بالكلية والمدرب الدولي المعتمد من الجامعة الأمريكية.

أشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الهدف من الدورة تحسين مجالات الزراعة من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالتعدى على الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والترع الرئيسية والفرعية المغذية للزمام كذلك تحسين إطار العمل للاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.

أضاف وكيل وزارة الزراعة أن دورات التحول الرقمي تقدم حلول مبتكرة لتعزيز التنمية الزراعية، حيث تمكن المزارعين من تحسين إدارة الموارد الزراعية وزيادة الإنتاجية وخفض التكاليف وتسهيل الوصول إلى الأسواق.

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة فى جميع مجالات قطاع الزراعة بالمحافظة وذلك بالتزامن مع خطة الدولة المصرية للتحول الرقمى واستخراج خرائط محدثة للزمام الفعلى المنزرع تستخدم فى تحديد الإحتياجات المائية للتركيب المحصولى سواء للموسم الشتوى أو الصيفى مما يساهم فى استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار في استخدامها للارتقاء بالأنشطة الزراعية.