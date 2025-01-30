رفع 817 طن مخلفات في حملات النظافة والتجميل بالأقصر خلال شهر

الأقصر - محمد محروس:

قال علي سيد صادق رئيس مركز ومدينة الطود، إن أعمال حملات النظافة والتجميل خلال شهر يناير، أسفرت الحملات عن رفع ٧٥٢ طن قمامة و٦٣ طن زراعات و٢ طن مواد صلبة.

واشتملت الأعمال في مدينة الطود رفع ١٩٢ طن قمامة و١٢ طن مخلفات زراعات، وفي قرية العديسات بحري تم رفع ٩٦ طن قمامة ٢ طن زراعات، وفي قرية العديسات قبلي قبلي تم رفع ١٨٤ طن قمامة، وفي قرية الطود غرب تم رفع ٧٢ طن قمامة و٣١ طن مخلفات زراعة، ومن قرية منشية النوبة تم رفع ٩٦ طن قمامة و١٨ طن مخلفات زراعة و٢ طن مخلفات صلبة، ومن قرية المريس ١١٢ طن قمامة.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الطود أن منظومة النظافة والتجميل المعدة بالمركز تم تطويرها في ضوء الخطط الموضوعة والمكثفة في جميع الخدمات المقدمة للمواطنين.