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تعليم الأقصر يختتم المقابلات الشخصية للمتقدمين لمبادرة "1000 مدير مدرسة متميز"

01:39 م الخميس 30 يناير 2025
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    المتقدمين لمبادرة ''1000 مدير مدرسة متميز''
  • عرض 3 صورة
    المتقدمين لمبادرة ''1000 مدير مدرسة متميز''
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الأقصر-محمد محروس:

اختتم تعليم الأقصر بقيادة الدكتور صفوت جارح عبد العظيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المقابلات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالمبادرة الرئاسية "1000 مدير مدرسة متميز".

يأتي ذلك وفقاً لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر.

و يشار إلى أن الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين التحق بها قرابة 350 متقدم، تم منحهم تدريبا شاملا لمدة 6 أشهر وجرى منح من اجتاز منهم هذا البرنامج دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، والتي تمهد بدورها للقيام بالعمل فى إدارة المدرسة.

وعقدت لجنة المقابلات من قيادات التعليم بالمديرية وبحضور الدكتور وليد عبد الله عميد كلية التربية بجامعة الأقصر، والعمدة ضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء بالمحافظة.

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