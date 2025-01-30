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سقطا من سقالة داخل مسجد.. إصابة عاملين فى قرية العليقات بقنا

01:36 م الخميس 30 يناير 2025

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قنا- عبدالرحمن القرشي :

أصيب عاملان، اليوم الخميس، إثر سقوطهما من أعلى سقالة داخل مسجد في قرية العليقات مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة عاملين إثر سقوطهما من أعلى سقالة في قرية العليقات مركز قوص.

وتبين إصابة "أ.ب."، يبلغ من العمر 29 عامًا، و"م.أ.ع"، يبلغ من العمر 35 عامًا، إثر سقوطهما من أعلى سقالة داخل مسجد خلال ترميمه في قرية العليقات مركز قوص.

وجرى نقل العاملين إلى مستشفى قفط لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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سقوط من سقالة قرية العليقات قنا اصابة عاملان
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