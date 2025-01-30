بالصور.. محافظ أسوان يطمئن على جودة الخدمات بوحدة طب أسرة العلاقي

أسوان – إيهاب عمران:

اطمأن اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، على جودة الخدمات الطبية والعلاجية داخل وحدة طب أسرة العلاقى وقرشة بمركز نصر النوبة، لخدمة أكثر من 9200 نسمة داخل 9 قرى هي العلاقي وقرشة وقورتة ثان والسيالة وأبو هور وماريا ومرواو وجرف حسين والمضيق.

واستفسر محافظ أسوان، من المواطنين الذين التقى بهم عن مستوى جودة الخدمة المقدمة لهم، مشيداً بالمستوى الحضاري للمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية المدرجة ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل على مستوى مراكز ومدن المحافظة بإجمالى 11 مستشفى و 112 مركز طبى ووحدة صحية.

وعرضت مديرة الوحدة الصحية الدكتورة سمر السعيد الخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين بالوحدة المكونة من 2 مبنى و 3 أدوار، والتي تضم خدمات طبية بالاستقبال والطوارئ والتطعيمات والأسنان وطب الأسرة ، وتنظيم الأسرة ، وأيضاً خدمات علاجية بالصيدلية ، فضلاً عن خدمات التحاليل بالمعمل، وخدمات متابعة السيدات الحوامل.

وأشار إلى أن عدد الملفات العائلية بالوحدة وصل إلى 1600 ملف، وعدد الملفات الفردية 6200 ملف، فيما يتم الفحص الشامل لـ 3498 حالة، وذلك على أيدى فريق عمل يضم 39 من الأطباء والصيادلة والتمريض والفنيين والإداريين.