رئيس جامعة المنيا يناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025 / 2026

المنيا- جمال محمد:

شارك الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في مناقشة مقترح الخطة الاستثمارية للجامعة للعام المالي 2025 / 2026، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

رافق رئيس الجامعة، وفد ضم الدكتور أيمن حسنين، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور أبو هشيمة مصطفى، المستشار الهندسي لرئيس الجامعة، والدكتور باسم محمود، أمين عام الجامعة، ومنتصر حسن، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات بالجامعة، وكان في استقبالهم بمقر الوزارة السيدة هبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وبدر عثمان، المدير العام بوزارة التخطيط، والدكتورة ياسمين علي، الباحثة بوزارة التخطيط، الذين رحبوا برئيس الجامعة والوفد المرافق له.

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور عصام فرحات، مقترح الخطة الاستثمارية الذي تقدمت به جامعة المنيا للعام المالي المقبل، والذي يتضمن عدداً من المشروعات الهامة والحيوية التي تركز على تحسين قطاع التعليم، وتحديث وتجهيز المنشآت الأكاديمية وتطوير المعامل،فضلاً عن تعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجية بالجامعة، لتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث أساليب التعليم، وكذلك استحداث وتطوير المستشفيات الجامعية وتجهيزاتها ، لتحسين الخدمات الطبية المقدمة لأبناء محافظة المنيا وتطوير التعليم الطبى.

وأكد رئيس الجامعة، أهمية التعاون المستمر بين جامعة المنيا ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للجامعة، وبما يتماشى مع رؤية مصر 2030، مشيراً إلى أن الخطة الاستثمارية ستسهم بشكل كبير في رفع جودة التعليم والخدمات الصحية في الجامعة، وتعزيز قدراتها في القطاعات المختلفة.

وفي ختام اللقاء، قدم الدكتور عصام فرحات، الشكر للمسؤولين بوزارة التخطيط على دعمهم المستمر للجامعة، كما أعرب عن تقديره للتعاون المثمر بين الجامعة والوزارة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.