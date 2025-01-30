بالصور.. محافظ أسوان يتفقد مشروع الصرف الصحي بكلابشة ونصر النوبة

أسوان – إيهاب عمران:

تفقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، محطات رفع الصرف الصحى بمدينة كلابشة وقرية مرواو بمركز نصر النوبة، وذلك ضمن مشروع متكامل يخدم أكثر من 20 ألف نسمة بمدينة كلابشة و 8 قرى أخرى هي قورته والعلاقى، و ماريا ومرواو، وجرف حسين، وأبوهور، والمضيق وقرشه، بتكلفة إجمالية 318 مليون جنيه، ضمن المشروعات الممولة من " صندوق تحيا مصر".

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلى عن مكونات هذا المشروع الضخم الذى تضمن إحلال وتجديد الخطوط والشبكات بأقطار مختلفة، بجانب 4 محطات رفع من بينها محطة مروي والتي يصل إجمالى أطوال الشبكات بها بحوالي 12 ألف متر طولى، وإجمالى سعة المحطة فى الساعة 470 م2/ ساعة ، وإجمالى سعة المحطة في اليوم 11 ألف م3 ، وتجميع الصرف من ثلاث محطات فرعية محطة ( المضيق - مرواو - كلابشة )، بالإضافة إلي تجميع الصرف من قرية قورتة والعلاقي، ثم رفع مياه الصرف إلى محطة المعالجة عن طريق خط رفع مزدوج بقطر 300 مللى مصنوع البولي ايثيلين عالي الكثافة HDPE وقدم محافظ أسوان شكره للقيادة السياسية على تنفيذ هذا المشروع الذى يأتى ضمن ٧ مشروعات بنطاق مركز نصر النوبة مدعومة من صندوق تحيا مصر بتكلفة إجمالية 423.6 مليون جنيه.

وأشار إلى أن هذه المشروعات ضمت البنية التحتية للمنطقة الصناعية الحرفية بالجنينة والشباك، وأيضاً توصيل الصرف الصحى لعدد ٨ قرى، وكذا استكمال مباني ومرافق قريتى إبريم ووادي العرب بالظهير الصحراوى ، بجانب إنشاء محطة مياه الشرب بعنيبة لخدمة ٤ قرى ، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب ، فضلاً عن دعم ٤ قرى بسيارات إطفاء جديدة ، مع تطوير مركز شباب نصر النوبة.