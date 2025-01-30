الواحدة بـ 20 جنيها.. قصة الرنجة الرخيصة فى بورسعيد بعد تحرك النيابة

بورسعيد - طارق الرفاعي:

انتشرت فى الآونة الأخيرة كميات من الأسماك المدخنة "الرنجة"، تباع فى أسواق بورسعيد بأسعار رخيصة، تبلغ ثمن السمكة الواحدة 20 جنيها.

ورصدت مديرية التموين فى بورسعيد، طرح عدد من المحال التجارية داخل نطاق المحافظ، خلال الأيام الماضية، كميات من أسماك الرنجة وصلت إلى بيع الـ 5 رنجات بسعر 100 جنيه، بالإضافة إلى تخفيضات أخرى من الباعة.

وشُكلت المديرية برئاسة المهندس خالد فهمي، حملات تموينية مكثفة، وتمكنت إدارة تموين شرق، بقيادة أحمد العربي، بالتنسيق مع العميد سهيل الجبالي، رئيس قسم شرطة مباحث التموين، والدكتور أمجد يسري، مديرية الطب البيطري، من ضبط 118 كرتونة رنجة بدون أي فواتير تدل على مصدرها أو صلاحيتها، بالمحافظة للقرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بالسلع مجهولة المصدر.

وكشفت عن تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، وصدر قرار النيابة العامة بتحليل العينات للتأكد من سلامة الرنجة من عدمه - بالتنسيق مع مكتب أغذية المدينة - موضحة أنه سيجرى عرض نتيجة التحليل فور صدورها على النيابة العامة لاتخاذ اللازم بشأنها.

كما تمكنت إدارة تموين شرق من ضبط 200 طبق من الجمبرى المقشر معبأ داخل أطباق فوم بدون بيانات تدل على مصدره أو صلاحيته، كما تحفظ رجال الرقابة بالمديرية بالتنسيق مع مباحث التموين على 195 عبوة خل بدون فواتير ومجهول المصدر، و150 عبوة من خلاطات السلطة معبأ مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة لاتخاذ اللازم.