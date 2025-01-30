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محافظ جنوب سيناء يستقبل المشاركين في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية

11:00 ص الخميس 30 يناير 2025
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جنوب سيناء – رضا السيد:

استقبل الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، المشاركين في اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية للبنوك المركزية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي، والذي يُعقد في مدينة شرم الشيخ يومي 29 و30 يناير الجاري، في حفل مميز.

وأعرب المحافظ، عن سعادته باستقبال هذه المجموعة الرفيعة من المسؤولين والخبراء من مختلف دول المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن هذا الحدث يعكس مكانة مصر المرموقة في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المجال المالي والاقتصادي.

وأكد أن شرم الشيخ تظل دائمًا وجهة متميزة للمؤتمرات والفعاليات الدولية بفضل موقعها الفريد، وتجهيزاتها الحديثة، ومرافقها السياحية الرائعة، مما يجعلها مكانًا مثاليًا لاستضافة هذا الحدث الكبير.

وأوضح أن استضافة مثل هذه الفعاليات يعزز من دور شرم الشيخ كمنصة عالمية للتواصل والتعاون بين الدول، ويعكس التزام مصر بتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على المستويين الإقليمي والعالمي.

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جنوب سيناء مدينة شرم الشيخ منطقة الشرق الأوسط
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