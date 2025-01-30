فتاة تنهي حياتها بالحبة القاتلة في سوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهت فتاة حياتها بتناول مادة سامة؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة، بمنزل أسرتها فى مدينة جهينة التابعة لمحافظة سوهاج.

تلقى مأمور مركز شرطة جهينة، إشارة من المستشفى المركزي بوصول "شيماء. ا" 32 عامًا مصابة بتسمم، ادعاء تناول مادة سامة.

أفادت شقيقتها "تهاني" 42 عامًا ربة منزل بأنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال، ما نتج عنه حدوث إصابتها؛ لسوء حالتها النفسية، ونفت الشبهة الجنائية.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.