فحص 19 ملف في مسابقة الأم المثالية بكفر الشيخ- صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

كشف المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، عن انعقاد اللجنة المحلية المشكلة بقرار من محافظ كفر الشيخ لاختيار الأمهات المثاليات على مستوى مدن ومراكز المحافظة موسم 2025.

وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، ‏أن اللجنة فحصت 19 ملفًا جرى تقديمهم في مسابقة الأم المثالية خلال فتح باب التقديم بينهم ملفين أم لأسر بديلة، وملف واحد أم مثالية لابن معاق، وفقًا للمعايير المطلوب التي حددتها الوزارة.

‏وقال مسلم، إن اختيار الأم المثالية يجرى بكل ‏شفافية، وطبقًا للمعايير التي حددتها اللجنة العليا بشأن اختيار الأمهات المثاليات بوزارة التضامن الاجتماعي، وقد استعرضت اللجنة خلال الاجتماع قصص الكفاح للأمهات المتقدمة وفقا للمعايير، بناءً على توجيهات الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأضاف أن وراء كل أم متقدمة قصة كفاح تحدت فيها الصعاب، وواجهت الأزمات والتحديات من أجل أبنائها ما أدى إلى تفوقهم وتميزهم في المجالات التعليمية حتى الوصول بهم إلى بر الأمان.