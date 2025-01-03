مصرع شخص وإصابة سيدة إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

لقي شخص مصرعه وأصيبت أخرى بجروح خطيرة وكسور، اليوم الجمعة، إثر انهيار شرفة شقة سكنية بعقار قديم في منطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية.

تلقى الأجهزة الأمنية بالإسكندرية، بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع محمد الباز بمنطقة الحضرة ووجود مصابين في حالة خطرة.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسؤولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة سقوط شرفة الطابق الثالث بالعقار المشار إليه.

أسفر الانهيار عن مصرع رجل - تأكدت وفاته بالمستشفى - وإصابة سيدة بكسور مضاعفة وجروح، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لتقديم العلاج اللازم للمصابة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.