اشتعال النيران في سيارة ملاكي على كورنيش الإسكندرية - فيديو وصور

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

اشتعلت النيران في سيارة ملاكي أثناء سيرها، مساء اليوم الجمعة، بطريق كورنيش الإسكندرية، ما تسبب في تلفيات محدودة بها وارتباك مروري، وإصابة شخص.

تلقى قسم شرطة الرمل أول، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بسيارة بطريق الكورنيش، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية وإدارة المرور والإسعاف إلى موقع البلاغ.

وتبين من الفحص نشوب حريق في سيارة ملاكي أثناء سيرها بطريق الكورنيش بمنطقة جليم، ما أدى لتصاعد الدخان وارتباك حركة المرور.

جرى السيطرة على النيران بطفايات الحريق ورفع السيارة بونش المرور وإعادة تسيير حركة المرور بالطريق المشار إليه وإصابة شخص.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الرمل أول، وجاري العرض على النيابة للتحقيق.