إصابة 3 مواطنين في حريق شقة بعقار غرب الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصيب 3 مواطنين إثر حريق نشب، مساء اليوم الجمعة، في شقة سكنية بعقار بمنطقة الدخيلة بحي العجمي غربي الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغًا إدارة شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بعقار بشارع الجيش أمام مسجد المعظم بمنطقة الدخيلة بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

كشفت المعاينة نشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الأول بعقار مأهول بالسكان، مكون من 4 طوابق، ما أسفر عن إصابة 3 مواطنين، جرى نقلهم إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

جرى السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للشقق والعقارات المجاورة.

تحرر محضر بقسم شرطة الدخيلة بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.