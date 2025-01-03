أسباب هبوط اضطراري لطائرة روسية في شرم الشيخ (صور)

جنوب سيناء - رضا السيد :

شهد مطار شرم الشيخ الدولي، مساء اليوم الجمعة، هبوطًا اضطراريًا أمنًا لطائرة تابعة لشركة "يورال إير" الروسية من طراز "إيرباص A321"، والتي كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار يكاترينبرج بروسيا، وكان على متنها 236 راكبًا.

يأتي هذا عقب تلقى إدارة المطار بلاغًا من قائد الطائرة بوجود عطل فني في أحد المحركات بعد إقلاعها بعشر دقائق، وطلب على من برج المراقبة الجوية السماح بالهبوط الاضطراري.

وقام برج المراقبة بإبلاغ غرفة العمليات لتفعيل خطة الطوارئ المتبعة بالمطار لاتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة للتعامل في مثل هذه الحالات الطارئة.

كما جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية العاملة بالمطار.

وجرى تشكيل غرفة إدارة الأزمات استعدادًا مع مركز العمليات المتنقل وتواجد سيارات الإطفاء والإنقاذ هذا إلى جانب توفير جميع المستلزمات اللازمة لمواجهة الأحداث الطارئة.

وتمكنت الطائرة من الهبوط بسلام على أرض المطار، وتوجيهها إلى الموقع المخصص ، و نقل جميع الركاب بسلام إلى صالة السفر الدولي.

وقامت جميع الفرق الفنية المختصة بإجراءات الفحص اللازمة لتحديد سبب العطل، وتنفيذ إجراءات الإصلاح المطلوبة.

وأكدت إدارة مطار شرم الشيخ الدولي، جاهزيتها الكاملة واستعدادها التام للتعامل مع تلك الحالات الطارئة وفقًا لأعلى معايير الأمن والسلامة المتبعة دوليًا، كما جرى الإشارة إلى التعامل بشكل احترافي وسرعة الاستجابة التي تم اتباعها مع كافة الأطقم الفنية.

وأثنى مسؤولو المطار على سرعة الأداء والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، مما ساهم في إدارة الأزمة بكفاءة وضمان سلامة الركاب والطائرة.