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السيطرة على حريق داخل مصنع كرتون بالقليوبية

09:48 م الجمعة 03 يناير 2025

أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية، من إخماد حريق داخل مصنع كرتون بقرية بلقس التابعة لمدينة قليوب محافظة القليوبية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارًا من العقيد عمرو سالم مأمور مركز شرطة قليوب يفيد ورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل داخل مصنع كرتون.

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية بإشراف العميد نبيل غيث وكيل إدارة الحماية المدنية، وجرى الدفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المناطق المجاورة حفاظا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حريق مصنع كرتون حريق مصنع قليوب القليوبية
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