تعيين محمد عبدالهادي مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدر الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبدالهادي حافظ مديرًا لفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة أسوان، اعتبارًا من يناير 2025.

الدكتور محمد عبدالهادي، حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة سوهاج عام 1997، وماجستير الباثولوجيا الإكلينيكية من نفس الجامعة عام 2007، وماجستير إدارة المستشفيات عام 2024. كما أتم دورة الوظائف القيادية من الأكاديمية الوطنية للتدريب.

خلال مسيرته المهنية، شغل عبدالهادي العديد من المناصب القيادية، من بينها مدير إدارة بنوك الدم بمديرية الشؤون الصحية عام 2013، ومدير إدارة المعامل بنفس المديرية عام 2014.

كما تولى إدارة المعامل بفرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر عام 2021، قبل أن يتقلد منصب مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة.