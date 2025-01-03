"3 سيارات دخلوا في بعض".. مصرع سيدة وإصابة 5 آخرين في حادث على الطريق الإقليمي

المنوفية- أحمد الباهي:

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 5 آخرين جراء تصادم 3 سيارات، مساء اليوم الجمعة، أعلى الطريق الإقليمي بنطاق محافظة الجيزة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

ويبعد حادث التصادم عن كارتة الخطاطبة التابعة لمحافظة المنوفية 500 متر.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقلت جميع الحالات إلى مستشفى أشمون العام، وتبين وفاة: "عفاف.ع"، وإصابة نجلها "زين.ا"، فضلاً عن إصابة كلً من "أمير.م" و"أمل.ج" و"محمد.م" و"عبد العظيم.س".