محافظ الأقصر يعلق على الأوضاع الإقليمية ويطالب المواطنين بالتكاتف -صور

الأقصر-محمد محروس:

علق المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، على الأوضاع الإقليمية الحالية التي تحيط بالدولة المصرية، لافتا إلى أن هذه الأوضاع تستوجب تكاتف جميع أبناء الوطن لمواصلة النهوض به وحمايته من أي تهديدات، وضمان الحفاظ على مكتسباته وجنى ثمار التنمية من خلال توفير الأمن والاستقرار.

جاء هذا خلال لقاء عمارة، بأهالي منطقة الكرنك، عقب صلاة الجمعة بمسجد السيد يوسف، وذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، وأحمد وزيري سكرتير عام المحافظة، واللواء هشام الشيمي سكرتير مساعد المحافظة، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والمهندس أسعد مصطفى منسق مشروعات جهاز تعمير البحر الأحمر بالأقصر، والنائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب.

واستمع المحافظ، إلى مطالب الأهالي، ووعدهم بالعمل على تلبيتها في أسرع وقت ممكن، في إطار القانون والإمكانيات المتاحة.

كما تفقد عمارة أعمال التطوير التي تجرى على قدم وساق بساحة مسجد السيد يوسف، حيث تم عمل مظلات جديدة لحماية المصلين من أشعة الشمس، لتشمل بذلك معظم أنحاء الساحة التي تقام بها الصلاة في المواسم والأعياد.

كما شملت أعمال التطوير، تغيير أرضيات الساحة بالكامل لتصبح من الجرانيت، وتم عمل مجاري لتصريف مياه الأمطار، وإضافة كشافات إضاءة للساحة، وإقامة سور حول الساحة بما يتلائم مع طابع الهوية البصرية المميز لمدينة الأقصر.