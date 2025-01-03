صحة الوادي الجديد: رفع درجة الاستعداد خلال احتفالات عيد الميلاد

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أكد الدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى في جميع المنشآت التابعة لمديرية الشئون الصحية بالوادي الجديد، والتأكد من جاهزية أقسام الاستقبال والطوارئ وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية والأكسجين وتواجد جميع فرق الطوارئ وتوافر وجاهزية جميع المصادر البديلة للكهرباء والمياه، في إطار احتفالات عيد الميلاد المجيد.

وقال وكيل صحة الوادي الجديد، في تصريح له اليوم الجمعة، إنه جرى تشكيل غرفة الطوارئ والعمليات الرئيسية بالمديرية للمتابعة مع جميع المستشفيات والإدارات الصحية على مدار الساعة حتى نهاية الاحتفالات.

وأكد الدكتور شريف صبحي، على المتابعة المستمرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة، مشددًا على جاهزية كافة الفرق الطبية والمنشآت الصحية خلال فترة الاحتفالات، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان مستمرة في تقديم خدماتها لضمان صحة وسلامة المواطنين خلال هذه المناسبات السعيدة.

يذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أعلن الأسبوع المنقضي خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد 2025، وذلك ضمن خطة الوزارة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح «عبدالغفار» أنَّ الخطة تتضمن عدداً من المحاور؛ (الوقاية، الخدمات الإسعافية، الرعاية الحرجة والعاجلة، التوعية والتثقيف الصحي، متابعة وتقييم الخطة)، لافتاً إلى تشكيل غرفة متابعة مركزية تضم (قطاع الطب العلاجي، الإدارة المركزية للشؤون العلاجية، الإدارة المركزية للطوارئ والرعاية العاجلة)، فضلاً عن تشكيل غرف متابعة بمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات.