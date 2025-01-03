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بالصور.. محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين في مسجد بدر بالطابية

05:36 م الجمعة 03 يناير 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين في مسجد بدر بالطابية
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين في مسجد بدر بالطابية
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين في مسجد بدر بالطابية
  • عرض 5 صورة
    محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين في مسجد بدر بالطابية
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أسوان - إيهاب عمران:

أدى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، صلاة الجمعة، بمسجد بدر بالطابية بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، واللواء محمد أبو الليل مدير الأمن، والدكتور لؤى سعد الدين القائم بأعمال رئيس الجامعة، فضلاً عن القيادات الدينية والعسكرية والأكاديمية والتنفيذية.

وألقى خطبة الجمعة الشيخ محمود مصطفى مدير إدارة الأوقاف، والتى جاءت بعنوان "فما ظنكم برب العالمين - صناعة الأمل".

وأكد كمال حرصه للتواجد بين المواطنين بمختلف المدن والمراكز للاستماع والوقوف على مشاكلهم ومطالبهم واحتياجاتهم الجماهيرية، لافتا إلى أنه يتم العمل على وضع الحلول العاجلة لكافة المطالب والشكاوى، وتسخير كافة الإمكانيات لتلبيتها على الوجه الأكمل.

اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان مسجد بدر بالطابية محافظة أسوان محافظ أسوان يستمع لشكاوى المواطنين
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