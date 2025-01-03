تدخل جراحي يعيد التنفس.. استخراج لمبة ريموت من القصبة الهوائية لطفل بالقليوبية (صور)

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكن فريق طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال، من إنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 10 سنوات، بعد أن ابتلع لمبة ريموت، مما تسبب في عدم استطاعته التنفس وسد مجرى الهواء، حيث جرى التدخل الجراحي السريع واستخراج الجسم الغريب وتماثل المريض للشفاء.

كشف بيان من مستشفى بنها التخصصي للأطفال أن المستشفى استقبل طفل 10 سنوات يعاني من عدم القدرة على التنفس، حيث أكد ولي أمر الطفل أنه تنقل بين العديد من مستشفيات القاهرة لإنقاذ طفله، فتوجه إلى مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، حيث ابتلع الطفل لمبة ريموت كنترول استقرت بالقصبة الهوائية.

أوضح الدكتور محمود البرنس عباس، مدير عام المستشفى، أنه على الفور جرى عمل الإشاعات اللازمة وتجهيز الحالة ودخولها إلى غرفة العمليات وجرى استخراج اللمبة بواسطة منظار القصبة الهوائية.

جاء ذلك تحت إشراف فريق طبي متخصص على مستوى عالي، تكون من الدكتور محمد محمد متولي استشاري جراحة الأطفال ونائب مدير المستشفى،

والدكتور محمد سعدة استشاري جراحة الأطفال،

والدكتور عمرو عبدالملك اخصائي جراحة الأطفال،

الأطباء: يحيى حمزة، وأحمد درباشي.

أضاف مدير المستشفى أنه جرى إجراء الجراحة وخروج الطفل بصحة جيدة، وتقدم ولي أمر الطفل بكل الشكر والعرفان إلى الفريق الطبي والمستسفى فردا فرد على سرعة الاستجابة لشكواه وإسعاف نجله.