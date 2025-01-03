وزنها 30 كيلو وسعرها 6 آلاف جنيه.. سمكة عملاقة تثير الدهشة في سوق الإسماعيلية

الإسماعيلية – أميرة يوسف:

شهد سوق السمك في الإسماعيلية حدثًا استثنائيًا اليوم، حيث استقبل واحدة من أكبر أسماك اللوت التي تم صيدها هذا الموسم، بوزن تجاوز 30 كيلو جرام.

هذا الحدث الفريد أثار اهتمام المواطنين الذين توافدوا بكثافة إلى السوق لمشاهدة السمكة العملاقة والتقاط الصور التذكارية معها، وسط أجواء من الحماس والدهشة.

البائع هاني صالح، الذي عرض السمكة للبيع بسعر 6 آلاف جنيه، أوضح أن هذه الفترة تعد موسمًا لظهور أحجام كبيرة من سمك اللوت في البحر، مشيرًا إلى الطلب المتزايد عليها من قِبل المطاعم الشهيرة التي تسعى لإضافتها إلى قوائمها.

وأضاف هاني: “قناة السويس تُعد مصدرًا رئيسيًا لأجود أنواع الأسماك، وتتميز الفترة الحالية أيضًا بزيادة الطلب على الأسماك الغنية بالبطارخ، مثل البوري والبلطي والسهلية، التي تُعتبر من الأطباق البحرية المميزة”.

وأشار إلى أن سمك اللوت يتمتع بقيمة غذائية عالية، حيث يحتوي على أحماض “أوميجا 3” المفيدة لصحة القلب والدماغ، بالإضافة إلى البروتينات التي تدعم بناء العضلات وتقوي المناعة. كما يحتوي على فيتامين “د” والسيلينيوم، وهما عنصران مهمان لصحة العظام والوقاية من الأمراض المزمنة.

هذا الحدث يعكس ثراء وتنوع الثروة السمكية في مصر، التي لا تزال تُشكل ركيزة أساسية لتوفير غذاء صحي وتعزيز الاقتصاد المحلي، خاصة في المدن الساحلية مثل الإسماعيلية.