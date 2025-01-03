جثة ومصاب في حادث ببني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب آخر في حادث انقلاب دراجة بخارية، على الطريق الذي يربط قرية سدس بمركز سمسطا، جنوب غربي بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب دراجة بخارية، على الطريق الذي يربط قرية سدس بمركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "عبدالله.ص.ش"، 18 عامًا، وأصيب "بلال.أ.م"، 18 عامًا، كدمات وسحجات متفرقة في الجسم، ويقيمان قرية سدس التابعة لمركز ببا

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفشن المركزي، والمصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.