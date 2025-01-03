بالصور- مغادرة ثاني فوج من السوريين العائدين لبلادهم عبر ميناء نويبع

جنوب سيناء - رضا السيد:



شهد ميناء نويبع البحري بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، مغادرة ثاني فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم، وبلغ عددهم 63 شخصًا على متن العبارة آيلة، وذلك في إطار التعاون المصري الأردني.

وأعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، أنه جرى نقل السوريين المغادرين من أماكن إقامتهم بالقاهرة إلى الميناء عبر 2 باص، أحدهما تابع لشركة الاتحاد العربي للنقل البري التابعة لوزارة النقل، والآخر تابع لشركة جيت الأردنية، وجرى إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات بسلاسة، وتصعيدها للعبارة التي ستقلهم إلى ميناء العقبة الأردني.

وأوضح بيان الهيئة، أنه جار استكمال رحلتهم إلى معبر جابر بين الجانبين الأردني والسوري، وصولًا إلى ديارهم، وذلك في إطار التعاون والتنسيق بين الجانبين المصري والأردني.

أكد اللواء محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على جميع الجهات المعنية بالميناء لتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لضمان راحة وسلامة العائدين، مؤكدا أنه جرى تجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بأحدث الوسائل لاستقبال المسافرين وتيسير كافة الإجراءات اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات الفريق كامل الوزير، وزير النقل، بضرورة توفير كافة سبل الدعم للأشقاء السوريين.

من جانبه، أوضح عدنان العبادلة، مدير عام شركة الجسر العربي للملاحة، أن العبارة "آيلة" جرى تجهيزها بأعلى معايير الراحة والأمان لضمان سلامة وراحة الركاب، مع توفير وجبات غذائية، وتسهيل كافة الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان وصول الركاب إلى ميناء العقبة ومن ثم الأراضي السورية بأمان.

وأكد أن هذه الجهود المشتركة تأتي ضمن حرص كل من الحكومة المصرية والأردنية على تقديم الدعم الإنساني للأشقاء السوريين، وتؤكد هذه الخطوة على أهمية تعزيز التعاون العربي لخدمة الشعوب وتحقيق الاستقرار والرخاء، متمنين للعائدين السلامة والاستقرار في ديارهم.