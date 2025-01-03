تطهير شبكة الصرف الصحي وتغطية الأعمدة المكشوفة بمدينة أبوزنيمة استعدادًا للسيول

جنوب سيناء – رضا السيد:

تستعد مدينة أبوزنيمة بجنوب سيناء لموسم الأمطار والسيول من خلال تطهير شبكة الصرف الصحي وتغطية الأعمدة الإنارة المكشوفة، مع متابعة أعمال الصيانة، إضافة إلى تجميل البلدورات بالجهود الذاتية.

قال اللواء عماد فكري، رئيس المدينة، إن جرى الانتهاء من تغطية أعمدة الإنارة المكشوفة، وردم كابلات الكهرباء المكشوفة بكافة أحياء المدينة، استعدادًا لموسم الأمطار وحفاظًا على سلامة المواطنين، وذلك بالجهود الذاتية وبمجهودات رجال مجلس المدينة

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، إنه جرى الانتهاء من تطهير شبكة الصرف الصحي للمدينة بالكامل بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمدينة، باستخدام كافة المعدات المتاحة، إضافة إلى تدبير السيارة المدمجة التي جرى توفيرها من خلال شركة المياه والصرف الصحي الرئيسية لإتمام المهمة على أكمل وجه.

وأشار إلى أنه جاري أعمال صيانة البلدورات لظهور المدينة بالشكل الحضاري اللائق مع تواصل العمل بمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري، مؤكدًا أنه جرى تطهير كافة مخرات السيول، والسدود والبحيرات الصناعية التي جرى إنشاؤها ضمن مشروع حماية المدينة من مخاطر السيول، لتكون جاهزة لاستعاب كميات كبيرة من مياه السيول والأمطار .

جدير بالذكر، أن مدينة أبوزنيمة تضم 9 مخرات للسيول، هم مخر بوادي غرندل عند مصنع الجبس، ومخر وادي وسيط بعد وادي تال بمسافة 3 كيلو مترات ويبعد عن المدينة بنحو15 كيلو متر، ومخر وادي الطيبة يبعد عن المدينة بمسافة 5 كيلو مترات، ومخر وادي تال، ومخر وادي الحمر، ومخر المطلة بمدخل قرية الرملة، ومخر نخل بالكيلو 9، ومخر بعبع ويصب في مدينة أبو رديس، ومخر وادي دارات ويصب بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة.