ارتفاع ضحايا حادث صحراوي أسيوط إلى 3 وفيات و14 مصابًا

أسيوط - محمود عجمي:

ارتفع عدد ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الغربي بأسيوط، إلى 3 وفيات و14 مصابًا.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالحادث ووجود وفيات ومصابين.

انتقلت لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وبالفحص والمعاينة تبين تصادم سيارة ميكروباص رقم "7158 ى ن ع" وأسفر الحادث عن مصرع "نادية. ح. ع" 45 عامًا، و"عزيزة. ع. ا" 35 عامًا، و"رويدا. ط. ع" عامان.

كما أصيب "عاطف.ح.ا" 32 عامًا، و"دينا.ح.ك" 30 عامًا، و"حسنية.ع.م" 45 عامًا، و"محمود.ع.س" 60 عامًا، و"دينا.م.ع" 22 عامًا، و"سيد.ع.س" 50 عامًا، و"اسماعيل.ع.ع" 30عامًا، و"هدى.م.ع" 50عامًا، و"حنان.ر.ع" 30 عامًا، و"رجب.ع.م" 60 عامًا، و"نحمده.س.ع" 24 عامًا ط، و"وحيد.غ.ع" 26 عامًا، و"راضى.ف.خ"43 عامًا.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى ديروط تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية.

حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.