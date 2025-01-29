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مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء أثناء تركيبها "لمبة" في القليوبية

10:47 م الأربعاء 29 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت ربة منزل مصرعها صعقا بالكهرباء، اليوم الأربعاء، أثناء تركيب "لمبة" داخل منزلها بمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة إلى مستشفى كفر شكر التخصصي ولفظت أنفاسها بالمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد سعيد مرسي، مأمور مركز شرطة كفر شكر يفيد ورود إشارة من مستشفى كفر شكر التخصصي بمصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء بدائرة المركز.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وتبين من المعاينة والتحريات الأولية أنه أثناء قيام ربة المنزل "عبير م ع" 48 سنة، مقيمة بمدينة كفر شكر بتركيب لمبة كهربائية داخل منزلها مما تسبب في صعقها بالكهرباء، ولفظت أنفاسها الأخيرة داخل مستشفى كفر شكر أثناء محاولات إسعافها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصرع ربة منزل صعقًا بالكهرباء مستشفى كفر شكر التخصصي مديرية أمن القليوبية النيابة العامة
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